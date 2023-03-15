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  4. Токсины могут привести к поражению печени – медики

Токсины могут привести к поражению печени – медики

15:44
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Токсины могут привести к поражению печени – медики

Воздействие токсинов растительного и искусственного происхождения может привести к поражению печени – токсическому гепатиту, сообщили в Центре медпрофилактики.

Печень – это орган, предназначенный для детоксикации, отвечает за обезвреживание веществ, образующихся в организме, и токсинов, поступающих извне. Различные отравляющие вещества, яды, которые содержатся в растениях и грибах, могут вызвать гибель клеток печени. Оценить функции и состояние печени поможет лабораторная диагностика.

«Задача лабораторной диагностики токсического гепатита направлена на его выделение среди других поражений печени. Для этого берется на анализ кровь пациента. Также обследуется пациент с подозрением на лекарственный гепатит, который может быть вызван приемом самых разных препаратов, прежде всего, антибиотиков, противосудорожных, противоопухолевых и нестероидных противовоспалительных средств, оральных контрацептивов», – рассказали специалисты.

Врачи предостерегают от бесконтрольного приема медицинских препаратов. При выборе лекарств в любом случае необходима консультация терапевта.

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