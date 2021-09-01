Трагедия на Халактырском пляже: 25 лет назад

31 августа 1996 года на Халактырском пляже, в районе погранзаставы, семнадцать парашютистов совершили тренировочный прыжок с вертолёта МИ-8. Семеро из них погибли.

В совместных учениях участвовали десантники полка морской авиации Камчатской военной флотилии, бойцы спецназа «Беркут», сотрудники прокуратуры. В тот день неожиданно резко ухудшилась погода: поднялся сильный ветер, начался дождь. Девять парашютистов были унесены ветром в океан, выжили двое.

Очевидцы вспоминают, что после выброски из вертолёта шквальным порывом ветра парашютистов потащило в прибойную зону Халактырского пляжа. Со слов выжившего, после приземления на пляж ветром тянуло купол так, что песком забило глаза и рот. В воде купола наполнялись водой и тащили от берега, не давая людям выбраться. В районе пляжа вода в это время была около 5-7 градусов.

Практически сразу военные начали спасательную операцию. При помощи вертолётов удалось найти и достать из воды шестерых. К этому моменту четверо из них скончались от полученных травм и переохлаждения. Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы. Спустя несколько дней один из парашютистов умер, не приходя в сознание. Подразделения штаба гражданской обороны совместно с частями Тихоокеанского погранокруга и пятью рыболовецкими судами вели поиски парашютистов в течение ещё двух недель. Однако найти их не удалось.

В МЧС тогда отметили, что все парашютисты, принимавшие участие в этих тренировочных прыжках, — профессионалы высокого класса. У многих на личном счету было по несколько тысяч прыжков, в том числе прыжки с парашютом на Северный полюс и в кратер вулкана. Среди погибших — командир спецназа ИТУ УВД Петропавловска-Камчатского, прокурор по надзору за исполнением наказания Камчатской прокуратуры. А также Виктор Шелопугин – опытный парашютист-инструктор, начальник парашютно-десантной службы воинского подразделения.Замечательный человек, наш товарищ.

Камчатка не забыла – в районе заставы установлен памятный крест. Сюда приходят родные, друзья, сослуживцы погибших.

Елена Брехличук

Виктор Гуменюк (фото 2006 года)