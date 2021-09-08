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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​«Мойдодыр» и другие: с гастролями на Камчатки - Приморский театр кукол

20:55
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​«Мойдодыр» и другие: с гастролями на Камчатки - Приморский театр кукол

На сцене Камчатского театра кукол с 18 по 21 сентября в рамках федерального проекта «Большие гастроли» пройдут спектакли Приморского краевого театра кукол. Это первое мероприятие масштабного федерального проекта для детей и молодежи в крае.

В течение четырех дней у юных камчатцев появится возможность познакомиться с творчеством старейшего театра кукол Дальнего Востока, который был создан в декабре 1939 года. За годы своей деятельности театром поставлено не менее 500 спектаклей и концертных программ.

Первые проекты программы «Большие гастроли» стартовали в 2014 году, и с тех пор жители разных уголков России могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны – спектакли, завоевавшие зрительское признание, премьеры. В рамках программы проходит большое количество сопутствующих мероприятий: для зрителей – творческие встречи с актерами, для профессионального сообщества – специализированные программы.

Кукольные театры страны присоединились к проекту в 2017 году. Тогда с целью объединения всех детских театров России при поддержке министерства культуры Российской Федерации было открыто новое направление – масштабная программа «Большие гастроли для детей и молодежи». В программе уже приняли участие 68 регионов страны и 106 театров. Было показано 970 спектаклей.

Расписание спектаклей:
• 18 сентября, 10:00, 12:00, 14:00 – «Все мыши любят сыр», 0+
История Ромео и Джульетты на мышиный лад, спектакль рекомендован для семейного просмотра с детьми от 4 лет.
• 19 сентября, 10:00, 12:00, 14:00 – «Солнышко и снежные человечки», 0+
История о взаимовыручке, дружбе и жертвенности, спектакль рекомендован для семейного просмотра с детьми от 4 лет.
• 20 и 21 сентября, 10:00, 12:00 – «Мойдодыр», 0+
История для самых маленьких зрителей, спектакль рекомендован для просмотра от 1 года.

Билеты можно приобрести на сайте Камчатского театра кукол и в кассе учреждения.

​«Мойдодыр» и другие: с гастролями на Камчатки - Приморский театр кукол 0
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