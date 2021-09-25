​Вклад Камчатки в энергетические планы федерального правительства может носить стратегический характер

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам внести на рассмотрение до 15 декабря план адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу – сокращению использования традиционных видов топлива на фоне активного развития альтернативной энергетики.

На совещании с вице-премьерами глава кабинета подчеркнул важность проблематики, связанной с климатическими изменениями, напомнив, что Владимир Путин в Послании Федеральному собранию обратил внимание на активное использование «зеленых» источников генерации. Курировать деятельность, связанную с переходом российской экономики к низкоуглеродной энергетике, поручено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову.

Директор проектного офиса Корпорации развития Камчатки Михаил Костенец считает, что с высокой долей вероятности можно предположить о включении в правительственный адаптационный план проекта создания на севере полуострова водородно-энергетического кластера. Его концепцию по поручению руководства региона на площадке VI Восточного экономического форума представил генеральный директор КРКК Константин Коротов.

Проект предполагает использование вырабатываемой каскадом приливных электростанций в Пенжинской губе энергии для производства «зеленого» водорода методом гидролиза. Эта технология получения первого элемента периодической таблицы Менделеева на сегодняшний день остается самой затратной. Но колоссальные объёмы энергии, которые способны дать гигантские приливные течения Пенжинской губы, дешевизна генерации делают камчатский проект рентабельным. Важнейшим аргументом в пользу получения водорода методом гидролиза также является экологическая безопасность технологии.

В Пенжинской губе дважды в сутки перемещается объём воды равный двухлетнему стоку самой полноводной европейкой реки Волги. Высота приливов превышает 13 метров. По расчетам экспертов их сила позволяет генерировать до 110 ГВт в час – более чем в 5 раз больше самой мощной АЭС на планете Касивадзаки-Карива в Японии.

Проект водородно-энергетического кластера носит комплексный характер. Он предполагает не только строительство генерирующих мощностей и гидролизного завода на берегу Берингова моря в поселке Тиличики с линией электропередач между ними. Проект также включает в себя создание морского терминала и формирование флота специализированных танкеров для доставки водорода конечным потребителям, в том числе по Северному морскому пути.

На площадке ВЭФ-21 Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Камчатский край и ООО «Н2 Чистая энергетика» подписали соглашение о реализации проекта. Первый газ планируется получить к 2030 году. Генерируемая энергия позволит производить свыше 6 миллионов тонн водорода в год.

Водородно-энергетический кластер кроме решения производственных задач аккумулирует в себе и значительный социальный потенциал. Очевидно, что проект кардинально повысит комфортность проживания в поселках, вовлеченных в сферу производства. Он сформирует новый масштаб социальных лифтов, предложив населению широко востребованные рынком труда высокооплачиваемые профессии.

Рассказывая о проекте, Михаил Костенец остановился еще на одном аспекте деловой инициативы:

«Вслед за появлением в СМИ сообщений о возможности создания на севере Камчатки водородно-энергетического кластера, авторы некоторых ремарок в социальных сетях заговорили о негативном влиянии ПЭС на судоходство в Пенжинской губе и на местное лососевое стадо, которому перекроют нерестовые пути. Беспокойство наших земляков понятно, но оно не имеет под собой оснований. Проектом не планируется сплошного перекрытия Пенжинской губы. Оно едва ли технологически возможно. Кластер предполагает возведение локальных модулей генерации. Они не создадут препятствий судоходству, не перекроют миграционных путей лососей и других морских животных. Во всем этом жители Камчатского края смогут убедиться в ходе общественных слушаний по проекту, проведение которых запланировано на одном из этапов формирования проектно-сметной документации водородно-энергетического кластера».