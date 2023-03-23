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  5. «Берингия-2023»: церемония награждения победителей гонки прошла в Усть-Камчатске

«Берингия-2023»: церемония награждения победителей гонки прошла в Усть-Камчатске

13:00
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Фото: Виктор Гуменюк
Фото: Виктор Гуменюк

Церемонию награждения каюров-участников камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках провели в Центре культуры и досуга поселка Усть-Камчатск, где вчера финишировала «Берингия-2023». Об этом сообщила корреспондент информационного агентства «Камчатка».

Призы участникам гонки вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Первое место занял Андрей Семашкин, второе – Николай Левковский, третье – Алексей Попов. Все шесть каюров получили денежные призы. Последние три места сертификаты на 200 тысяч. Первая тройка – больше. Андрею Семашкину вручили специальный приз», – рассказала корреспондент информагентства.

Читайте полную хронику гонки «Берингия-2023»

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